Fedez, la lite di Leone contro il robot taglia erba: il video diverte i fan

Fedez ha postato sui social un video divertente riguardante il piccolo Leone e un robot taglia erba.

Mentre i genitori hanno lasciato Milano per alcuni impegni di lavoro, il piccolo Leone Lucia Ferragni ha trascorso qualche giorno in aperta campagna con i nonni.

Leone Lucia Ferragni contro il robot taglia erba

Nelle scorse ore Fedez ha condiviso con i suoi fan un video in cui si vede il piccolo Leone – in campagna con i nonni – alle prese con un robot (ovviamente spento) utilizzato per tagliare l’erba.

“Leone alle prese con un dissing”, ha scritto il rapper divertito dalle immagini, dove si vede il bambino intimare al robot: “Svegliati! Muoviti!”

Il video ha fatto divertire i fan dei social, dove il piccolo Leone Lucia Ferragni è considerato una vera e propria star (così come la sorella minore, Vittoria, nata solo alcuni mesi fa).

Leone Lucia Ferragni in vacanza con i nonni

A causa di alcuni impegni di lavoro di Chiara Ferragni e Fedez, Leone e la piccola Vittoria sono rimasti insieme ai nonni, che li ha portati qualche giorno in vacanza all’aria aperta. Chiara Ferragni è volata in Grecia per l’inaugurazione del suo temporary shop Nespresso, mentre Fedez è volato in Puglia per Battiti Live. I due, lontani dai loro piccoli per la prima volta dopo molti mesi, sono stati costantemente aggiornati dai loro genitori (che ovviamente stravedono per i loro nipotini).

Leone Lucia Ferragni e la sorella più piccola

Il 23 marzo 2021 è nata la piccola Vittoria Lucia Ferragni. All’inizio il fratello maggiore, Leone, sarebbe stato leggermente geloso della nuova arrivata, ma come sempre i suoi video condivisi da Fedez e Chiara Ferragni hanno suscitato la tenerezza e l’ironia da parte dei fan. Oggi sembra che il piccolo sia molto più abituato all’arrivo della sorellina e infatti sui social i due genitori non mancano di condividere i momenti d’affetto tra i due bambini. Leone Lucia Ferragni ha compiuto 3 anni il 19 marzo 2021 e sui social è considerato una sorta di vera e propria star fin da quando è nato.

A differenza della piccola Vittoria il bambino è nato a Los Angeles, dove all’epoca Chiara Ferragni e Fedez risiedevano (così da consentirgli anche di avere, al momento della nascita, la doppia cittadinanza). A causa dell’emergenza Coronavirus la coppia ha preferito restare a Milano ed evitare viaggi e spostamenti in vista della nascita della loro seconda figlia.