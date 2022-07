Fedez, la nonna ricoverata: “Stilosa anche in ospedale”

Fedez ha dedicato un messaggio a sua nonna Luciana, ricoverata in ospedale per la frattura di un femore.

La nonna di Fedez, Luciana Violini, è stata ricoverata in ospedale dopo la sua rottura di un femore e il rapper gli ha voluto dedicare un messaggio, con cui ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni.

Fedez: la nonna in ospedale

La nonna di Fedez è stata ricoverata in ospedale e ha dovuto subire un delicato intervento per via della rottura di un femore. Il rapper, ad alcuni giorni di distanza dal suo intervento, ha postato sui social un’immagine dove si vede sua nonna sul letto d’ospedale, sorridente, e con il ventaglio di “Mille” (il suo tormentone estivo) tra le mani. “Nonna stilosa anche in ospedale”, ha scritto il rapper, che con sua nonna ha un legame molto speciale.

Alcuni giorni fa era stato proprio lui ad annunciare del ricovero di nonna Luciana scrivendo sui social: “Fortunatamente è andato tutto bene. Ci ha fatto sudare freddo. Sei una roccia, nonna!”. La nonna di Fedez è stata anche una delle protagoniste della serie The Ferragnez, su Prime Video.

Fedez e la malattia

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per Fedez, che ha dovuto affrontare un delicato intervento per la rimozione di un tumore neuroendocrino del pancreas. Fortunatamente l’esame istologico ha rilevato l’assenza di metastasi, e per cui il rapper potrà lentamente tornare a condurre la sua vita di sempre.