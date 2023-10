Fedez ha recentemente rivelato la sua battaglia contro i disturbi mentali, dopo la diagnosi di cancro al pancreas. Il cantante ha riabbracciato da poco la propria famiglia, a seguito di un ricovero d’urgenza per via di due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna.

Fedez racconta l’attacco ipomaniacale

Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il popolare cantante ed influencer, ha raccontato la sua lotta contro la depressione e altri disturbi mentali. Fra questi ha parlato del cosiddetto attacco ipomaniacale. Una condizione che ha descritto come “difficile da spiegare” e che lo ha portato a una perdita di lucidità. L’ipomania viene identificata come una forma meno grave di mania. È caratterizzata da livelli eccessivi di attività, energia ed eccitazione, con un umore ed un comportamento euforici e ipertrofici. La differenza con il normale entusiasmo, tuttavia, è rappresentata da un cambiamento radicale e sostanziale nel proprio coinvolgimento. A seguito della diagnosi di tumore al pancreas, Fedez si sta sottoponendo anche a sedute di stimolazione transcranica. Si tratta di un trattamento neuropsichiatrico, che consiste nell’inviare scosse elettromagnetiche al cervello. L’obiettivo è contrastare depressione e altre forme di disturbi mentali.

Quali sono i sintomi

I sintomi dell’ipomania sono simili a quelli della mania. Comprendono livelli di energia anormali ed insolitamente elevati, estrema felicità o euforia, riduzione del bisogno di sonno, gonfiore dell’autostima e verbosità. Altri sintomi possono essere distraibilità, irritabilità e comportamento impulsivo. È importante notare che l’ipomania non richiede il ricovero in ospedale, a differenza della mania che può necessitare di cure più approfondite. Le cause degli episodi ipomaniacali, tuttavia, possono essere scatenate da vari fattori, come stimoli ambientali, luci intense e rumori forti, cambiamenti di vita significativi oppure l’utilizzo di sostanze stupefacenti. Può anche essere associato ad uno stress estremo, traumi, abusi o come sintomo del disturbo bipolare o della depressione.

Attacco ipomaniacale: come curarlo

Il trattamento dell’ipomania prevede in genere una combinazione di psicoterapia e farmaci antipsicotici. A seconda della gravità della condizione, possono essere utilizzati anche stabilizzatori dell’umore come la carbamazepina, il litio e il valproato. Nei casi più lievi, tuttavia, i cambiamenti nello stile di vita, come un sonno regolare, attività fisica e una dieta sana, possono essere sufficienti senza bisogno di ricorrere ai farmaci.