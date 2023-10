Fedez salva un pappagallo in centro a Milano: l'Enpa applaude

Fedez ha salvato insieme ad alcuni amici un pappagallino mentre si trovava in centro a Milano e ha ricevuto le lodi da parte dell’Ente nazionale protezione animali.

Fedez salva un pappagallo

In queste ore, attraverso i social, Fedez ha condiviso nelle sue stories il rocambolesco salvataggio di un pappagallino che lui ed alcuni amici sono riusciti a portare a termine. A seguire il rapper si è rivolto all’Enpa, per affidare l’animale in buone mani, e in tanti sui social si sono congratulati con lui e con i suoi amici. “Noi siamo esperti salvatori di piccioni, questo ci mancava”, ha affermato ironico il rapper, mentre l’Enpa ha lodato il suo gesto scrivendo sui social: “Non è la prima volta che Fedez si rivolge ai nostri volontari per salvare un animale”, e ancora: “Ogni piccola vita ha un valore!”. In passato il rapper si era rivolto all’Enpa per via di un piccione che non riusciva a lasciare il suo balcone.

Tra pochi giorni il rapper e la sua famiglia si trasferiranno in una nuova casa a CityLife e in tanti non vedono l’ora di sapere quali avventure li attenderanno nel nuovo appartamento. Il rapper sembra aver finalmente trovato un po’ di serenità dopo le difficoltà da lui vissute nell’ultimo periodo.