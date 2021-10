Fedez sul virus che ha colpito Vittoria: “Se avete bambini piccoli fate attenzione”

Fedez ha scritto un messaggio sul virus respiratorio sinciziale, lo stesso da cui sarebbe stata colpita la piccola Vittoria.

Fedez e Chiara Ferragni si sono temporaneamente allontanati dai social per via delle condizioni della loro figlia più piccola, Vittoria, da alcuni giorni ricoverata in ospedale a causa del virus respiratorio sinciziale.

Fedez: il virus della figlia Vittoria

Da alcuni giorni la piccola Vittoria Lucia Ferragni si trova in ospedale per accertamenti dopo che ha contratto l’RSV, un comune virus influenzale che però, su bambini molto piccoli, può avere diverse ripercussioni.

Sia Chiara Ferragni che Fedez hanno temporaneamente sospeso le loro attività sui social, ma il rapper ha scritto un messaggio per avvertire i suoi fan sul pericolo che questo virus rappresenterebbe per i bambini:

“Epidemia virus respiratorio in neonati, è allarme: ospedali italiani pieni. Se avete bambini piccoli fate molta attenzione mi raccomando. Questo virus RSV (Respiratory syncytial cirus) non va preso alla leggera”, ha scritto il rapper. Nel frattempo le condizioni della piccola Vittoria sarebbero migliorate e sembra che tra pochi giorni possa fare ritorno a casa, dove ad attenderla sono rimasti il padre e suo fratello Leone.

Fedez e Chiara Ferragni: i messaggi sui social

Anche Chiara Ferragni nella giornata di ieri aveva allertato i fan e espresso la sua preoccupazione per la figlia Vittoria. L’influencer ovviamente è rimasta con lei in ospedale. “Onestamente non vedo l’ora di essere a casa con la mia famiglia riunita. Vittoria migliora ogni giorno e vi siamo grati per le buone energie che ci mandate. Vedere la tua piccola malata è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa provare e la salute è veramente il lusso più grande, non lo dimenticate mai”, aveva dichiarato l’influencer.

Fedez: cos’è il virus respiratorio sinciziale

Il virus respiratorio sinciziale (chiamato in gergo RSV) è un virus respiratorio molto comune che infetta la maggior parte dei bambini. L’infezione è altamente contagiosa e i suoi sintomi più comuni sono febbre, difficoltà respiratoria e perdita di appetito. In genere i sintomi del virus durano appena qualche giorno e gli stessi Chiara Ferragni e Fedez hanno tranquillizzato i fan sulle condizioni della loro bambina, che sarebbero in via di miglioramento.

La coppia al momento ha deciso di assentarsi dai social per concentrarsi unicamente sulla bambina ma Chiara Ferragni ha assicurato che molto presto lei e la piccola torneranno a casa.