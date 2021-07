Feltre, compra un Gratta e Vinci da 20 euro al bar della stazione e vince 5 milioni

A Feltre vincita milionaria con un Gratta e Vinci. Una donna ha speso 20 euro ed è riuscita a vincerne 5 milioni.

A Feltre vincita milionaria con un Gratta e Vinci. Una donna ha speso 20 euro ed è riuscita a vincerne 5 milioni. Ha comprato un biglietto del Miliardario Maxi e ha vinto l’importo più alto mai ottenuto con questo tipo di Gratta e Vinci.

Vince cinque milioni con un Gratta e Vinci

Una donna, in una giornata come tante altre, è diventata improvvisamente milionaria. Ha comprato un Gratta e Vinci in stazione e ha ottenuto una vincita davvero incredibile. La storia arriva da Feltre, in provincia di Belluno, dove la vita di una donna è completamente cambiata. La donna, la cui identità non è stata resa nota, ha acquistato un biglietto da 20 euro del Miliardario Maxi e ha vinto 5 milioni di euro.

Si tratta dell’importo più alto mai vinto con questa tipologia di Gratta e Vinci. Il fatto è accaduto lo scorso sabato e il biglietto fortunato è stato acquistato nel Buffet della stazione di Feltre. Spendendo solo 20 euro la donna è riuscita a diventare milionaria.

Vince cinque milioni con un Gratta e Vinci: la conferma

La donna, particolarmente fortunata, ha comprato tre tagliandi e ha controllato subito se aveva vinto mentre era ancora all’interno del bar della stazione.

La donna è rimasta completamente scioccata leggendo il suo biglietto e ha chiesto al personale del locale di controllare la combinazione vincente. Su uno dei suoi Gratta e Vinci da 20 euro è apparsa la combinazione vincente, che l’ha portata a vincere cinque milioni di euro. Una vincita del tutto inaspettata, tanto che la donna, incredula, ha chiesto aiuto per essere sicura di aver letto in modo corretto il biglietto.

Vince cinque milioni con un Gratta e Vinci: la seconda vincita milionaria nel locale

Nel 2019, nello stesso locale, c’è stata un’altra vincita milionaria. Il Buffet della stazione è un luogo molto fortunato. Non hanno rilasciato informazioni su chi ha vinto, ma sono molto felici e soddisfatti. “È una soddisfazione grandissima per noi e per chi ha materialmente venduto il biglietto, perché è bello che ogni tanto ci sia una bella notizia, che un sogno si realizzi” ha dichiarato Mariangela Favero, che gestisce il locale insieme al marito Luca Calcagno. Dal locale ricordano che la precedente vincita è avvenuta nel 2019, con un biglietto da 10 euro. “Ci vuole ogni tanto una notizia così, per poter sognare un po” hanno dichiarato.