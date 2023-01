Femminicidio a Roma: 35enne muore a colpi di pistola, fermato l'ex compagno

Un tragico fatto di cronaca ha sconvolto nella notte la Capitale, per la precisione in Via Amelia, poco distante dalla fermata della metropolitana Furio Camillo: una donna di 35 è stata ferita e uccisa nelle scorse ore a colpi di arma da fuoco.

Il colpevole del crimine è l’ex compagno, che è stato quasi subito fermato e arrestato dalla polizia e dovrà ora rispondere di pesantissimi capi d’accusa.

Il delitto è avvenuto a sangue freddo, per di più per la strada, in mezzo ad avventori dei locali circostanti e dei passanti che hanno così potuto assistere alla scena.

La ricostruzione dei fatti

La vittima del femminicidio perpetrato dall’ex fidanzato stava tranquillamente mangiando presso il ristorante Brado insieme al fratello.

Ad un certo punto, all’improvviso, la donna si è ritrovata l’ex di fronte, che è piombato nel locale per discutere con lei. In breve tempo i due hanno iniziato a confrontarsi e litigare, fino a che la discussione non è degenerata e l’assassino non ha portato la vittima fuori dal locale, sparandole diversi colpi di pistola. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

In breve tempo le forze dell’ordine sono state avvisate di quanto era appena accaduto e sono riuscite a fermare l’uomo.

Sul posto sono inoltre giunte repentinamente le volanti del squadra mobile e il pm del gruppo anti-violenza.