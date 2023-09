Marco Aiello, in carcere per il femminicidio di Battipaglia, ha tentato il suicidio

Il 38enne, in carcere per aver ucciso la moglie Maria Rosa Troisi, ha cercato di suicidarsi nella sua cella della Casa circondariale di Fuorni. Ora è ricoverato al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

Femminicidio Battipaglia, Aiello tenta il suicidio in carcere

Marco Aiello si è procurato un taglio alla gola con un oggetto imprecisato, che aveva custodito nella sua cella del reparto protetto del carcere in provincia di Salerno. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in gravi condizioni. Ora è ricoverato nella sezione detenuti. Lo scorso 20 settembre Aiello ha aggredito la moglie, Maria Rosa Troisi, nella loro abitazione sul litorale di Battipaglia. La donna sarebbe morta per una coltellata alla gola. Prima di scagliarsi violentemente sulla compagnia, tuttavia, l’uomo avrebbe allontanato da casa i due figli minorenni.

La confessione: “L’ho uccisa perché mi tradiva”

Durante l’interrogatorio Marco Aiello ha ammesso di aver ucciso la moglie perché poco prima gli aveva confessato un tradimento. L’uomo è stato trasportato nel carcere di Fuorni con l’accusa di omicidio volontario. Al vaglio degli inquirenti, tuttavia, ci sarebbe anche l’ipotesi della premeditazione. Prima di accoltellare a morte la moglie, infatti, Aiello ha portato i due figli, di otto e dieci anni, dai nonni paterni, che abitano a pochi passi da casa loro.

Un drammatico bilancio

Il femminicidio di Rosa Troisi si aggiunge ad una tragica lista. Dal 1 gennaio al 17 settembre 2023, infatti, ci sono stati 236 omicidi volontari. Di questi 80 vittime sono donne, 65 delle quali sono state uccise in ambito familiare o affettivo. Per far fronte al problema è stata costituita la commissione parlamentare d’inchiesta sui femminicidi, nonché su ogni forma di violenza di genere, che per la prima volta è bicamerale.