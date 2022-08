In provincia di Ferrara un uomo ha perso la vita a causa di un malore improvviso. Il 63enne muore mentre alla guida della sua auto.

In provincia di Ferrara un uomo è stato vittima di un malore. Il suo tempismo e la sua freddezza anche in un momento di panico e difficoltà hanno impedito che aumentasse il numero delle vittime.

Ferrara, un uomo di 63 anni muore a causa di un malore improvviso

Il 63enne era alla guida della sua vettura quando, improvvisamente, ha avvertito un malore. Il suo è stato sicuramente un gesto istintivo ma, per evitare un incidente, è riuscito a frenare in tempo la corsa della macchina per evitare un incidente. Come si apprende da Blasting News la tragedia si è consumata lunedì 8 agosto 2022 e la vittima si chiama Giuseppe Simioli.

I soccorsi, le indagini e il funerale

Sul luogo della tragedia si è precipitata un’autoambulanza del 118 ma nonostane i tentativi di rianimazione il sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

Presenti anche i militari dell’arma dei carabinieri che hanno indagato sulle cause del decesso. Nessuna autopsia è stata autorizzata e la salma del 63enne è stata consegnata alla famiglia per celebrare il funerale.