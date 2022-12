Festival di Sanremo 2023, il vincitore è già nell'aria: il pronostico

Dopo che Amadeus ha annunciato i nomi dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023, il toto nomi sul vincitore è partito in un lampo.

Secondo i pronostici, i cantanti più quotati per il trionfo sono solo alcuni.

Festival di Sanremo 2023: il vincitore è già nell’aria

Mancano ancora un paio di mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2023, ma si parla già del probabile vincitore. Dopo che Amadeus ha annunciato i nomi dei Big in gara, gli scommettitori hanno iniziato a stabilire le quote da assegnare ad ogni singolo cantante. Secondo i bookmaker a trionfare potrebbe essere uno tra Ultimo e Marco Mengoni, quotati a 2.75.

I due artisti sono seguiti da Giorgia, a quota 5.

Festival di Sanremo 2023: il podio

Il podio del Festival di Sanremo 2023, quindi, dovrebbe essere occupato da Ultimo, Marco Mengoni e Giorgia. Subito dopo troviamo Elodie, Madame e Lazza, quotati a 9. Con quota 12, invece, ci sono Tananai e Mara Sattei. Anna Oxa e Gianluca Grignani, invece, sono fermi al 33, mentre gli Articolo 31, al loro debutto sanremese, sono a 50.

Sanremo 2023: chi non vincerà il Festival?

Secondo il pronostico, a non vincere il Festival di Sanremo 2023 saranno i Cugini di Campagna, che saliranno sul palco dell’Ariston con un brano scritto da La rappresentante di lista. E’ bene sottolineare che le quote degli scommettitori non corrispondono a verità assoluta.