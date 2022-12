Sanremo 2023, chi sono i grandi esclusi?

Sanremo 2023, i nomi dei big esclusi da Amadeus: giudicati esclusivamente per i testi presentati, i The Kolors continuano a non farcela

Dopo l’entusiasmo intorno alla pubblicazione dei nomi dei 22 artisti che si esibiranno sul palcoscenico di Teatro Ariston nel prossimo febbraio, vengono fuori i primi commenti su chi invece è rimasto fuori.

Ma chi sono gli esclusi da questo Sanremo 2023?

Circa 300 le proposte arrivate

Di fronte a un numero così elevato, è impossibile citare uno a uno gli artisti rimasti esclusi dal Festival della canzone italiana. Conduttore di Sanremo per il quarto anno consecutivo – è stato confermato anche per il 2024 –, Amadeus ha dichiarato che le scelte sono state fatte esclusivamente sulla base delle canzoni proposte e non dei nomi dei cantanti.

I nomi degli artisti esclusi

Francesca Michielin, Sangiovanni, Ermal Meta, Myss Keta e Il Pagante, Raf, Aka7even. Tutti fuori. E fuori anche gli Eugenio in Via Di Gioia, gruppo musicale torinese nato nel 2012 e che avrebbe voluto festeggiare al Festival i suoi primi dieci anni di carriera. Niente accesso anche per i The Kolors, bocciati probabilmente per la quarta volta consecutiva da Amadeus. E la lista nera dei big non è finita qui.

Continua con i nomi di Antonio, Coez, Fausto Leali, Francesco Gabbani, Diodato, Marcella Bella: anche tutti loro non hanno superato lo sbarramento di questo Sanremo 2023.