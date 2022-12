Mara Sattei in gara a Sanremo 2023: chi è, biografia e curiosità

La cantante romana Mara Sattei sarà tra i big della 73esima edizione del Festival di Sanremo: ha iniziato a cantare per gioco su YouTube

L’abbiamo vista tutta l’estate insieme a Fedez e Tananai sui palchi di tutta Italia a cantare La dolce vita.

Stiamo parlando della cantante romana conosciuta come Mara Sattei (non tutti sanno che il suo vero nome è Sara), che sarà tra i concorrenti di Sanremo 2023. Ma scopriamo qualcosa di più sulla sua vita e sulla sua carriera.

Ha iniziato con i video su YouTube

Nel 2008, a soli 13 anni, Mara inizia a mettere video della sua voce su YouTube e continua così fino al 2014, quando decide di pubblicare un primo EP di cover acustiche.

Dopo aver preso coscienza della sua passione e del suo talento, decide di trasferirsi a Londra per studiare musica, alla ricerca di nuove ispirazioni. Importante anche nel lavoro la figura del fratello Davide (in arte Thasup), insieme al quale nel 2017 pubblica su YouTube il brano Mama oh.

Dai primi brani al palco di Sanremo

Sempre supportata dal fratello, Mara nel 2019 fa uscire i suoi primi tre brani ufficiali, che la stessa cantante racconta essere nati da puri flussi di coscienza annotati sul cellulare.

A gennaio 2022, il suo primo album Universo, seguito dal successo estivo suddetto. Ora, la cantante romana si prepara a prendere posto tra i big della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Un bel traguardo per quella ragazzina che nel 2014, poco più che ventenne, siedeva tra i banchi e tra i sogni della scuola di Amici di Maria de Filippi.