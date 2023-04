Feyenoord-Roma, trasferta vietata per i tifosi giallorossi

"La Uefa ha annunciato che i tifosi italiani non potranno venire a Rotterdam", ha annunciato il Feyenoord in un comunicato.

I tifosi della Roma non potranno seguire la loro squadra a Rotterdam per assistere alla partita di Europa League contro il Feyenoord, in programma giovedì 13 aprile 2023.

Trasferta vietata per i tifosi ospiti di Roma e Feyenoord

Dopo che le autorità italiane hanno vietato la trasferta ai tifosi olandesi per il ritorno del 20 aprile, la Uefa, come precisato da una nota del Feyenoord, ha ordinato alla squadra “di non vendere i biglietti ai tifosi dell’As Roma per la gara di andata al De Kuip”. I posti del settore ospiti saranno occupati dai tifosi di casa.

“Il Feyenoord si è sforzato per fare una meravigliosa festa del calcio”

Il Feyenoord ha spiegato quali sono stati i passaggi che hanno portato al divieto di trasferta sia per l’andata che per il ritorno di Europa League. “Nell’ultimo periodo ci sono stati frequenti contatti con la Roma e la Uefa per discutere delle varie opzioni. Il Feyenoord e il comune di Rotterdam si sono sforzati per avere la presenza dei tifosi in trasferta e farne una meravigliosa festa del calcio. Per qualche tempo è sembrato fattibile lo scenario di 1.200 tifosi in trasferta per entrambi i match, ma alla fine le autorità italiane hanno deciso diversamente. I tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma. La Uefa ha annunciato oggi che i tifosi italiani non potranno venire a Rotterdam“, ha reso noto il club.

