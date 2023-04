Quando il Napoli può vincere lo scudetto: le date possibili

Il Napoli perde in casa con il Milan, ma lo scudetto non sembra essere in discussione

Dopo un campionato di Serie A dominato dalla prima giornata, il Napoli ha avuto la prima vera battuta d’arresto, perdendo con un rotondo 4 a 0 in casa contro il Milan. La squadra di Spalletti, però, ha un vantaggio siderale sulle inseguitrici e potrebbe presto laurearsi Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia.

Napoli, quando si potrà festeggiare lo Scudetto? Le date possibili

Sono tantissimi anni che i tifosi Azzurri aspettano di festeggiare un trofeo importante come quello di Campioni d’Italia. È dai tempi di Maradona, infatti, che la squadra non vince uno scudetto, ma la banda di Spalletti quest’anno ha convinto tutti. Approfittando anche delle incertezze delle inseguitrici, il Napoli potrebbe laurearsi campione con diverse giornate di anticipo. Tutto dipenderà, ovviamente, dai risultati delle prossime partite.

Il Napoli osserva la Lazio, la Juventus e le milanesi

Guardando soltanto al proprio percorso, il Napoli già sa che vincerebbe il titolo con 86 punti. Mancano, quindi, solo cinque vittorie per arrivare ad uno quota che per la Lazio (attualmente seconda) non potrebbe più matematicamente raggiungere. Una occasione utile, in caso di filotto, sarebbe la 33esima giornata, il giorno di Udinese-Napoli, da disputare nel turno infrasettimanale della prima settimana di Maggio. Ma se la Lazio non dovesse fare più di 3 punti nelle prossime partite e Milan, Inter e Roma non dovessero ottenere bottino pieno, gli Azzurri potrebbero festeggiare già nel weekend del 22 e 23 aprile. Caso particolare, invece, quello della Juventus, alle prese con le note questioni giudiziarie. Al momento i bianconeri sarebbero secondi a -12, ma solo virtualmente. Tra qualche giorno si saprà se verrà cancellata la penalizzazione inflitta dai tribunali.