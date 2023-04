Serie A, l'Inter va a picco: la Fiorentina vince 1-0 a San Siro. Terzo ko di fila per i nerazzurri

Inter ancora al tappeto: la Fiorentina sbanca San Siro con la rete di Bonaventura. I nerazzurri perdono la terza gara di fila in campionato

L’Inter va ancora al tappeto a San Siro. I nerazzurri perdono 1-0 a San Siro e sprecano l’impossibile: Bonaventura non sbaglia e condanna la squadra di Inzaghi alla terza sconfitta di fila, mentre i viola vincono la quinta gara consecutiva. Il tecnico rischia l’esonero? Per i meneghini è il decimo KO in campionato.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. A disposizione: Asllani, Bellanova, Carboni, Cordaz, De Vrij, Dzeko, Gagliardini, Handanovic, Lautaro Martinez, Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Cabral, Saponara. A disposizione: Amrabat, Barak, Bianco, Brekalo, Cerfolini, Nico Gonzalez, Kouame, Milenkovic, Ranieri, Sottil, Terzic, Vannucchi, Venuti. Allenatore: Vincenzo Italiano

Il primo tempo

La prima frazione di gioco somiglia vagamente a una partita di Premier League. Inter e Fiorentina si sfidano a viso aperto giocando a ritmi elevatissimi, con occasioni da una parte e dall’altra. Sono i viola a partire meglio, ma i nerazzurri lievitano anche grazie a due ritrovati Dumfries e Lukaku, decisamente più pimpanti, rispetto alle ultime uscite. Sono clamorose le occasioni che capitano prima sui piedi di Mkhitaryan e poi su quelli del gigante belga, che però falliscono il colpo decisivo. Brivido anche per i nerazzurri che tremano intorno al 40′: Saponara semina il panico nell’area dell’Inter, mette dentro un pallone sporcato dalla difesa meneghina e Ikonè praticamente a porta spalancata non riesce a toccare e spingere in rete il pallone.

La ripresa

Il secondo tempo riparte sulla solita falsariga del primo, ma a trovare il vantaggio è la Fiorentina con Bonaventura che sugli sviluppi di un calcio d’angolo si fa trovare pronto a spingere in rete il gol che vale l’1-0 finale. I nerazzurri tentano venti minuti di assalto finale, ma la squadra di Italiano resiste ed esce da San Siro con il bottino pieno. Decimo ko per i nerazzurri.