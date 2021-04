Ravenna, la donna ha vegliato da sola il figlio morto: il vicino ha lanciato l'allarme. I soccorritori sono riusciti a convincere la donna a farli entrare

Una madre ha vegliato per giorni il figlio di 43 anni morto in casa. L’uomo era stato da poco dimesso dall’ospedale. L’episodio è accaduto a Ravenna. A lanciare l’allarme è stato il vicino, che ha contattato i carabinieri.

I soccorritori, giunti sul luogo, hanno cercato di convincere la donna a poter entrare nell’abitazione. Alla fine ci sono riusciti. In un primo momento la madre del defunto era restia ad aprire, chiedendo ai militari di andarsene. Il vicino della donna era preoccupato in quanto da diverso tempo non aveva più notizie né di lei. Né una chiamata, né tantomeno un incrocio casuale nei pressi delle loro abitazioni.

Ravenna, figlio morto in casa: l’intervento dei carabinieri

Una donna ha vegliato per diversi giorni il figlio defunto presso la loro abitazione. Intervenuti i carabinieri allarmati da un vicino. Dopo vari tentativi, i militari sono riusciti a farsi aprire dalla donna. Entrati nell’abitazione, gli agenti hanno trovato il corpo del 43enne. La madre non aveva avvertito nessuno della sua morte, vegliando da sola il figlio defunto. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco, giunti anche loro sul posto, hanno trovato la donna in stato confusionale.

Non solo la mente, ma anche il fisico risulta essere molto provato a causa di alcuni problemi di deambulazione.

Ravenna, figlio morto: il corpo sarebbe stato vegliato per almeno sette giorni

La macabra notizia del figlio morto vegliato per giorni da parte di una donna proviene da Ravenna. Si devono ancora chiarire diversi aspetti riguardanti la vicenda, ma il corpo del 43enne potrebbe essere rimasto nell’abitazione anche per una settimana. Il medico legale, giunto sul posto lo scorso 26 aprile per gli opportuni accertamenti, non ha rinvenuto sul corpo dell’uomo segni di violenza: di conseguenza lo scenario di un omicidio sembra essere escluso.

Ravenna, figlio morto in casa: era stato dimesso dall’ospedale

Risulta che l’uomo fosse stato recentemente dimesso dall’ospedale per problemi di salute pregressi,. Sarebbe morto per caure naturali. I militari hanno trasmesso il tutto in Procura. È stato allertato il pm di turno Marilù Gattelli. Quella che sembra essere l’ipotesi più concreta è che la donna abbia vegliato il figlio per tutto questo tempo, in preda a uno stato confusionale: non sarebbe riuscita a reggere il lutto che l’aveva colpita.