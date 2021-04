E' venuto a mancare l'hairstylist e make up artist Stefano Bongarzone: il saluto su Facebook di Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa ha voluto sfogare il suo dolore sui social per la prematura morte di Stefano Bongarzone, scomparso ieri a soli 55 anni.

Il lutto di Rita Dalla Chiesa affidato a Facebook

La morte del famoso hairstylist e make up artist Stefano Bongarzone, conosciuto anche per il suo lavoro in alcuni programmi Rai, ha scosso anche Rita Dalla Chiesa, sua amica storica che lo conosceva da oltre 30 anni.

Il post su Facebook pieno di commozione

Uno dei ricordi di Stefano è stato dato su Facebook dalla storica amica Rita Dalla Chiesa, legata a Bongarzone da una lunga amicizia, Nel post ha scritto: “Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te.

Noi due in camerino, noi due nella vita, noi due nelle risate, noi due nelle confidenze, nelle canzoni e nei concerti di Gianna Nannini. Noi due nei litigi e nelle telefonate a notte fonda. Noi due davanti al Festival di Sanremo. Noi due per trent’anni insieme. Io con i miei casini e tu con i tuoi. Con gli amori persi e poi ritrovati. I tuoi consigli che non seguivo mai.

Laura, Marzio e Manfredi, le tue grandi certezze. Eri la mia cassaforte amica. Sei e rimarrai nell’anima, Stefano“. Parole a corredo di una foto in cui appare accanto all’hairstylist.

La dolce Rita ha aggiunto: “Per quanto io ricordi, lui c’è sempre stato. Ha curato spesso il “cuore”, ma anche i capelli e il benessere della mia persona. Con lozioni, profumi intensi, speziati, e un trucco leggero che non mi ha mai snaturata. Tenendo sempre conto delle mie rughe e degli anni che stavano passando (…)”.