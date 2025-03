Rodrigo Duterte, ex presidente delle Filippine, arrestato a Manila su mandato della Corte penale internazionale

La polizia nazionale delle Filippine ha arrestato l’ex presidente Rodrigo Duterte nell’ambito di un’indagine condotta dalla Corte penale internazionale. La notizia è stata confermata dall’Ufficio della presidenza filippina.

Chi è Rodrigo Duterte

Rodrigo Duterte, nato il 28 marzo 1945 a Davao City, è un politico filippino noto per il suo stile controverso. È stato presidente delle Filippine dal 2016 al 2022, dopo aver servito come sindaco di Davao City per oltre 22 anni.

Durante la sua presidenza, ha promosso una dura “guerra alla droga“, autorizzando operazioni che hanno portato alla morte di migliaia di sospetti, suscitando critiche internazionali per violazioni dei diritti umani. Secondo alcune stime, almeno 2400 persone sono state uccise senza processo legale dall’inizio della sua campagna contro la droga. Di queste, circa 1.011 erano sospetti consumatori e trafficanti di droga uccisi dalla polizia, mentre 1.391 sono stati vittime di squadroni della morte supportati dallo stesso presidente.

In politica estera, Duterte ha adottato una posizione indipendente, cercando di rafforzare i legami con la Cina e ridurre l’influenza degli Stati Uniti. La sua retorica spesso provocatoria ha diviso l’opinione pubblica, ma lo ha anche reso molto popolare tra chi apprezzava il suo approccio deciso. Dopo la fine del suo mandato, Duterte continua a essere una figura influente nelle Filippine.

L’ex presidente Duterte arrestato

L’ex presidente filippino Rodrigo Duterte, 79 anni, è stato arrestato a Manila dalla polizia locale dopo che la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di cattura nei suoi confronti, accusandolo di crimini contro l’umanità legati alla sua dura campagna contro la droga.

Nelle prime ore del mattino, l’Interpol di Manila ha ricevuto la copia ufficiale del mandato di arresto dalla CPI. Al momento, Duterte è sotto la custodia delle autorità filippine.

L’ex presidente è stato arrestato all’arrivo all’aeroporto di Manila, al ritorno da un breve viaggio a Hong Kong. Domenica, parlando a migliaia di lavoratori filippini all’estero, aveva condannato l’indagine, definendo gli investigatori “figli di put***” e dichiarando che avrebbe accettato l’arresto se fosse stato il suo destino.