Filippo Nardi ha un nuovo amore? “Ha cercato di nasconderla in tutto i modi”

Filippo Nardi è stato avvistato in compagnia di quella che sarebbe la sua presunta nuova fiamma.

Filippo Nardi ha un nuovo amore? Secondo indiscrezioni l’ex gieffino sarebbe stato paparazzato in compagnia di una ragazza poco più che ventenne di nome Diana.

Filippo Nardi: il nuovo amore

Secondo i rumor in circolazione Filippo Nardi non sarebbe più single: al suo fianco sarebbe stata avvistata una ragazza poco più che ventenne di nome Diana, ma al momento l’ex gieffino non ha confermato né smentito la notizia e, sempre secondo le indiscrezioni in circolazione, sarebbe intenzionato a “tenerla segreta”.

Negli ultimi tempi sono circolate voci riguardanti una presunta liaison tra Nardi e la figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, e a seguire l’ex gieffino è stato per molto tempo al centro di un gossip su una sua presunta liaison (mai confermata) con Barbara D’Urso. Nonostante la popolarità raggiunta in tv Filippo Nardi ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e oggi non è chiaro se ci sia qualcuno di speciale al suo fianco.

Filippo Nardi: la vita privata

In passato Filippo Nardi è stato legato a Benedetta Dolfi, con cui ha avuto suo figlio Zachary. “È un ragazzo tranquillo, pacato, riflessivo, meno istintivo di me: ha preso dalla mamma. La cosa che ha in comune con me è che non è mai contento di quello che ha”, ha dichiarato Filippo Nardi in merito al suo rapporto con il figlio, e ancora: “Se sono rimasto in piedi nei momenti difficili è grazie a lui e so che mi vuole bene anche se non me lo dice.

Oggi è il mio migliore amico, siamo cresciuti insieme”.

Filippo Nardi e Barbara D’Urso

Per diverso tempo Nardi è stato al centro di un rumor riguardante una sua presunta liaison con Barbara D’Urso. In seguito lui stesso ha smentito la notizia della sua presunta relazione con la famosa conduttrice: “Non c’è mai stato nemmeno un bacio. Come compagna io la trovo non facilissima, ammirarla e stimarla per altri motivi sì.

Non la sto corteggiando, non ci siamo corteggiati. siamo usciti qualche volta insieme, ci siamo fatti delle grandi risate. Se trova domani l’uomo della sua vita io sono felice per lei, non sono invidioso”, aveva ammesso. Ora che è stato avvistato con la sua presunta nuova fiamma si deciderà a uscire allo scoperto?