È stato fissato per oggi, venerdì 1° dicembre, il nuovo interrogatorio di Filippo Turetta: il ragazzo che ha ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin a coltellate verrà interrogato dal Pm di Venezia Andrea Petroni, titolare del fascicolo, in carcere. A quanto si apprende, potrebbe essere pronto a parlare e a dare la sua versione dei fatti sul terribile femminicidio compiuto lo scorso 11 novembre.

Sempre oggi, avrà inoltre luogo l’autopsia sul cadavere di Giulia Cecchettin.

Filippo Turetta, domani nuovo interrogatorio: possibile collaborazione

Turetta, a seguito l’estradizione dalla Germania dove era scappato subito dopo aver compiuto l’efferato e brutale delitto, è rinchiuso nel penitenziario di Verona. Oggi, venerdì 1° dicembre, verrà nuovamente ascoltato dal pm di Venezia che gli porrà le prime domande sul femminicidio che ha commesso.

L’appuntamento è stato fissato a pochi giorni dall’interrogatorio di garanzia svolto in presenza del Gip Benedetta Vitolo e potrebbe indicare la volontà di Turetta di collaborare con i magistrati che stanno indagando sulla morte di Giulia Cecchettin. Durante il precedente colloquio con il Gip, il ragazzo aveva deciso di avvalsi della facoltà di non rispondere ma aveva rilasciato dichiarazioni spontanee, come a indicare una celata volontà di collaborare con giudice e magistrati.

L’autopsia di Giulia Cecchettin

Oltre all’interrogatorio di Turetta, nella giornata di oggi, venerdì 1° dicembre è in programma anche l’autopsia sui resti di Giulia Cecchettin. L’esame autoptico verrà effettuato a Padova e rivelerà se sia presente anche l’aggravante della crudeltà.

Il medico legale che svolgerà l’esame, assistito dai consulenti nominati dalle parti, inoltre, avrà il compito di determinare quando è morta la 22enne, in che modo è stata uccisa e se il suo corpo sia stato seviziato da Turetta dopo aver compiuto l’omicidio.