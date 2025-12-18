Un elettricista a Udine è stato arrestato perché riprendeva di nascosto le figlie della compagna e accedeva illegalmente ai sistemi di videosorveglianza della case altrui.

Udine, filmava di nascosto le figlie della compagna e accedeva alle telecamere dei clienti

Un elettricista di Udine filmava di nascosto le figlie minorenni della compagna. E’ stata proprio la convivente ad accorgersene, trovano sul cellulare del compagno delle immagini delle figlie in stato di nudità, oltre ad altre immagini, archiviate e catalogate, riconducibili a minori.

La donna si è rivolta alle forze dell’ordine con l’indagine che è partita lo scorso mese di settembre. A questo punto sono scattati gli accertamenti della Sezione Cyber del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Trieste. L’elettricista ha provato a distruggere il cellulare, ma i dati contenuti al suo interno sono stati comunque recuperati. Inoltre, dalle perquisizione, è emerso che l’uomo, elettricista e installatore di sistemi di videosorveglianza, aveva installato sul proprio cellulare delle app che gli consentivano di accedere da remoto, illegalmente, agli impianti di videosorveglianza all’interno delle abitazioni dei clienti. Le persone coinvolte sono state informate e hanno sporto denuncia.

Udine, arrestato l’elettricista

Dopo le denunce nei confronti dell’elettricista, che non solo filmava di nascosto le figlie minorenni della compagna ma accedeva illegalmente ai sistemi di videosorveglianza dei clienti, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Intanto comunque procedono gli accertamenti.