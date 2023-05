Finale Eurovision 2023: il sostegno di Chiara Ferragni e Fedez a Marco Mengoni

Tra le migliaia di messaggi di in bocca al lupo a Marco Mengoni per la finale dell'Eurovision Song Contest 2023, non è mancato quello della coppia social formata da Chiara Ferragni e Fedez

È in corso la finale dell'Eurovision Song Contest 2023 e i cantanti hanno già iniziato a sfidarsi sul palco dell'Arena di Liverpool. Per undicesimo si esibirà per l'Italia il cantautore Marco Mengoni.

La storia su Instagram

Non poteva essere che su Instagram l’invito de I Ferragnez a votare Marco Mengoni nel televoto del contest musicale più importante d’Europa. Tra una foto di Leo e un video di Vittoria, Chiara Ferragni e Fedez hanno dedicato uno spazio nelle loro stories a Mengoni, invitando tutti (italiano e non) a votarlo. Su un loro primo piano hanno scritto: «Vote Code 11 for Marco Mengoni at Eurovision tonight. Forza!». Fedez poi ha tenuto a precisare che insieme a Chiara e ai due figli si trova nello stesso posto dove erano quando i Maneskin hanno trionfato all’Eurovision. Che porti bene?

Marco Mengoni si è già fatto sentire

Dopo l’esordio forte sul palco durante la flag parade, in cui il cantautore di Coverciano ha sfilato con la bandiera tricolore italiana e quella della comunità LGBTQIA+, non resta che godere tra della sua performance con Due vite.