Finlandia, stop alla carne ai ricevimenti a Helsinki per ridurre le emissioni

Stop alla carne nei ricevimenti, la decisione della Finlandia per ridurre le emissioni prodotte dal cibo.

In Finlandia è stata presa una decisione netta per ridurre le emissioni. Nello specfico la città di Helsinki ha optato per lo stop della carne nei menù dei ricevimenti, incontri personali e seminari. A quanto si apprende la stessa verrà sostituita con piatti alternativi vegetariani o di pesce locale sostenibile.

La direttrice della comunicazione della capitale finlandese, Liisa Kivela, ha rivelato ad Associated Press che la decisione presa va nell’ottica della riduzione del carbon footprint della città. Lo stop alla carne nei ricevimenti prenderà il via a gennaio e non avrà come destinatari bar di scuole e posti di lavoro gestiti dalla città.

Le misure introdotte ad Helsinki non riguarderanno inoltre solo la carne, ma si rivolgeranno anche ad un uso più razionale di caffè, tè, banane che dovranno provenire da produttori equi e solidali.

Il latte vaccino verrà poi sostituito con quello d’avena e gli snack e le bibite non potranno più essere serviti in porzione monouso.

La misura che mira a ridurre l’impatto climatico del cibo e la quantità di risorse naturali usate dalla città, ha generato alcune polemiche, soprattutto da parte di coloro che della caccia fanno una loro fonte di sostentamento.