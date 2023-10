Al GF le polemiche non mancano mai: a far scatenare l’ira e l’indignazione degli utenti di X nel pomeriggio di domenica 15 ottobre, è stata una parola razzista pronunciata da Fiordaliso che potrebbe costare alla cantante una clamorosa squalifica. Cosa è successo nella Casa più spiata d’Italia?

Fiordaliso pronuncia una parola razzista al GF, squalifica in arrivo?

A mettere in cattiva luce Fiordaliso è stata la N-word che la cantante ha pronunciato mentre stava parlando con Rosy Chin. “Ho detto vado al Grande Fratello e non faccio niente”, ha esordito. “E invece anche qua… lavoro come un ne**o tutto il giorno”, ha sbottato.

Alle parole della coinquilina (che già da sole aveva indignato il web), la chef ha ridacchiato, facendo ulteriormente infuriare gli spettatori.

L’affermazione di Fiordaliso ha fatto mobilitare gli utenti online che stanno postando messaggio per chiedere che la concorrente venga squalificata. L’ipotesi non è tanto peregrina soprattutto se si considerano, da un lato, le nuove linee editoriali imposte dai vertici Mediaset e, dall’altro, il precedente di Fausto Leali, allontanato dalla Casa per lo stesso motivo durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Leali, nello specifico, usò la parola “ne**o” per rivolgersi al coinquilino Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli.

Fiordaliso deve essere immediatamente squalificata per questa frase vomitevole e carica di razzismo. Spesso si chiedono squalifiche a caso per cacciare personaggi che stanno antipatici, ma questa è la volta in cui la squalifica è DOVUTA #Grandefratello pic.twitter.com/ruXG4TcPWq — Goddess – Beatrice 47% (@bougiefemmenoir) October 15, 2023

Nella bufera anche Rosy Chin

Come già accennato, la rabbia del web non ha riguardato solo Fiordaliso ma anche Rosy Chin, colpevole di aver riso alla parola della coinquilina. Gli spettatori hanno puntato il dito contro la chef chiedendo che vengano presi provvedimenti anche nei suoi confronti.

La reazione di Rosy è stata percepita come una stonatura dai fan del reality soprattutto perché la gieffina si è sempre detta molto attenta alle minoranze.

“Io sarò sempre dalla parte dei più deboli e della minoranza. Sarà sempre in protezione verso di loro e me ne prenderò sempre cura, con tanto rispetto e tanto amore. Sempre”, ha detto durante una nomination, nel Confessionale.