Marina Fiordaliso in ospedale: "Spero di non essere operata"

Marina Fiordaliso in ospedale: "Spero di non essere operata"

L'operazione per peritonite, la ricaduta e il nuovo ricovero in ospedale: ecco come sta Marina Fiordaliso

Marina Fiordaliso torna ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute dopo la ricaduta post intervento chirurgico per la peritonite.

Le condizioni di salute di Marina Fiordaliso

Marina Fiordaliso continua ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute: infatti, la cantante si trova ancora ricoverata in ospedale per via di una ricaduta avuta in seguito all’operazione per una peritonite.

L’artista ha fatto sapere di trovarsi ancora in ospedale, ma di sentirsi meglio e di essere fiduciosa, nella speranza di non dover essere operata una seconda volta.

Il post su Instagram per aggiornare i fan

Dopo essere stata operata d’urgenza per una peritonite, lo scorso venerdì 14 luglio la Fiordaliso ha fatto sapere di essere di nuovo al pronto soccorso per via di una ricaduta. Ora sembrerebbe stare meglio, anche se non si hanno notizie certe sul suo stato di salute.

Le uniche informazioni arrivano dai social della cantante stessa: nell’ultima storia di Instagram, infatti, ha voluto rincuorare tutti i suoi fan in apprensione per lei: