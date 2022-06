Fiorello conferma: “La mia esperienza a Sanremo? Morta e sepolta”

Anche Fiorello è intervenuto in occasione dello show organizzato da Gigi D'Alessio per i suoi 30 anni di carriera: il comico ha parlato anche di Sanremo

Fiorello tornerà alla co-conduzione di Sanremo? È questa la domanda che da tempo assilla le menti dei tantissimi fan del festival più famoso ed importante della musica italiana. La riuscitissima coppia Amadeus-Fiorello di questi ultimi anni era piaciuta davvero a tutti, ma a quanto pare quell’esperienza è ormai definitivamente alle spalle.

Forello allo show di Gigi D’Alessio: tante risate e la confessione su Sanremo

Fiorello è stato uno dei tantissimi ospiti che hanno fatto capolino sul palco in piazza Plebiscito, a Napoli, nella serata di ieri, in occasione dello show di Gigi D’Alessio “Gigi Uno come te“, organizzato per i suoi memorabili 30 anni di carriera musicale. Il comico tra una battuta ed un’imitazione, non ha risparmiato davvero nessuno e ha fatto ridere i tantissimi fan che erano accalcati sotto il palco di piazza Plebiscito.

Dopo i vari momenti di risa, però, Fiorello si è lasciato andare ad una confessione più seria che riguarda il suo futuro a Sanremo: “La mia avventura al Festival è chiusa. Morta e sepolta per sempre.”

Il rapporto tra Amadeus e Fiorello

Ad un certo punto Fiorello fa capolino nel camerino di Amadeus, mentre il suo compagno di avventure degli ultimi Festival si stava cambiando le scarpe: “Amadeus è il mio comico preferito!“ – afferma un Fiorello sorridente.

A moltissime persone ha fatto davvero piacere rivedere i due riuniti dopo il grande successo di Sanremo.