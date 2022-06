Ascolti tv 17 giugno, “Gigi – uno come te 30 anni insieme” domina. New Amsterdam perde ancora colpi

Ancora un successo nel venerdì sera di Rai 1. Il concerto per i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio ha conquistato oltre 3 milioni di telespettatori.

Ancora una volta per Rai 1 non ci sono stati rivali nel venerdì sera. Il concerto dedicato ai 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio “Gigi-uno come te 30 anni insieme” ha stravinto tenendo incollati davanti al piccolo schermo 3.462.000 spettatori e segnando il 24,5% di share.

Guadagna addirittura punti “Quarto Grado – Le storie” che ha ottenuto il 10,63% ed è stato visto da 1.312.000 spettatori. Male Canale 5: New Amsterdam IV ha registrato uno share dell’8,62% e ha raccolto 1.209.000 spettatori.

Ascolti tv 17 giugno, i risultati degli altri canali nella fascia serale

Se guardiamo i risultati portati a casa dagli altri canali è impossibile non notare che sono rimaste solo le briciole.

“Moschettieri del re – La penultima missione” su Italia 1 è stato visto da 832.000 spettatori e ha segnato il 5,54% di share.

L’ultima puntata di Propaganda Live ha ottenuto uno share pari al 4,71% e ha interessato 548.000 spettatori. La docuserie Mediterrano su Rai 2 e Il conformista su Rai 3 hanno realizzato rispettivamente il 3,1% di share (480.000 spettatori) e il 2,39% di share (370.000 spettatori).

Chiudono I Delitti del BarLume su Tv8 e I Migliori Fratelli di Crozza che hanno registrato l’1,4% di share (182.000 spettatori) e il 2,7% di share (421.000 spettatori).

La fascia preserale

Parlando della fascia preserale segnaliamo che Rai 1 è stato campione anche di questa fascia con “Techetechetè” che ha ottenuto il 18,96% di share e 3.049.000 spettatori. Blob e Un Posto al Sole su Rai 3 hanno realizzato rispettivamente il 5,12% di share (755.000 spettatori) e il 7,90% di share (1.255.000 spettatori).

Risultati simili per Otto e Mezzo su La7 (7,27% di share e 1.168.000 spettatori) e NCIS su Italia 1 (7,68% share e 1.225.000 spettatori). Paperissima Sprint Estate su Canale ha ottenuto un ottimo 15,36% di share e ha interessato 2.467.00 spettatori. Stasera Italia su Rete 4 invece ha catturato l’attenzione di 704.000 spettatori (4,47% share) mentre Tg2 Post è stato visto da 804.000 spettatori (share 5,01%). Infine Celebrity Chef su Tv8 e Deal with – Stai al gioco su Nove hanno segnato il 2,5% di share (397.000 spettatori) e l’1,8% di share (291.000 spettatori).