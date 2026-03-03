Fiorello e l'ospitata saltata: sospetti di autorizzazioni negate da Mediaset

Fiorello denuncia che un volto di Mediaset non ha ricevuto il permesso per partecipare a La Pennicanza, mentre quella stessa persona era presente a Sanremo e in altri programmi Rai

Rosario Fiorello ha riaperto una polemica che mescola satira, rapporti professionali e regole aziendali. Durante la puntata de La Pennicanza del 27 febbraio ha raccontato di un’ospitata saltata: secondo il suo racconto, Mediaset avrebbe negato l’autorizzazione formale per la partecipazione di un ospite non nominato, nonostante la stessa persona fosse apparsa al Festival di Sanremo e in altre trasmissioni Rai. Il caso ha subito attirato l’attenzione perché tocca il modo in cui le emittenti gestiscono le apparizioni esterne dei loro volti.

Nella puntata del 3 marzo Fiorello ha aggiunto dettagli concreti: telefonate, richieste di permesso e reazioni tra colleghi. Ha detto che l’ospite si era offerto spontaneamente per intervenire in trasmissione, ma che dopo aver chiesto il via libera ai vertici di Cologno Monzese gli era stato comunicato un netto «no». Quelle telefonate e i rimbalzi di comunicazione hanno trasformato una questione privata in un tema pubblico.

La vicenda ha acceso il dibattito sui criteri aziendali e sulle procedure di autorizzazione. In molte tv è prassi richiedere un permesso formale per le apparizioni esterne, una misura pensata per tutelare diritti d’immagine e coerenza editoriale. Qui però il caso mette in evidenza un possibile doppio standard: se la stessa persona viene accettata da una rete concorrente ma respinta dall’altra, nascono domande sulla coerenza delle scelte e sui possibili motivi dietro un rifiuto.

Fiorello ha collegato la vicenda a tensioni più ampie. Ha ricordato le sue imitazioni di Fabrizio Corona e una videochiamata in diretta che avrebbero allontanato alcuni ex colleghi, fino a provocare quella che lui definisce una sorta di ostracismo professionale. Nella trasmissione è stata citata anche una confidenza attribuita ad Antonio Ricci: «ce l’hanno con lui». Se questa percezione fosse confermata, spiegherebbe almeno in parte il diniego di partecipazione. Ma per chiarire responsabilità e modalità operative restano necessari chiarimenti ufficiali dall’azienda.

L’episodio della videochiamata con Corona, collegato al cosiddetto «Caso Signorini», ha spostato l’attenzione dal merito della partecipazione verso aspetti più personali e mediatici. Critici come Selvaggia Lucarelli hanno discusso la scelta, ritenendola discutibile, mentre altri osservatori hanno sottolineato come tali scelte possano alimentare la sensazione di isolamento del conduttore, sia esso volontario o imposto.

Sul fronte delle reti, la vicenda solleva interrogativi pratici e reputazionali. I responsabili dei palinsesti devono bilanciare libertà creativa e tutela dell’immagine aziendale: non sempre la linea è netta. Alcuni osservatori suggeriscono che, alla luce di questi episodi, potrebbero essere riviste o chiarite le linee guida interne sulle autorizzazioni, per evitare ambiguità e sospetti di discriminazione tra emittenti concorrenti.

Dal punto di vista personale, Fiorello ha raccontato come certe esibizioni gli siano costate rapporti e saluti persi. Ogni battuta, in un clima così teso, viene letta con la lente della responsabilità editoriale. Le reti, per prudenza, sembrano muoversi con maggiore cautela nella gestione degli ospiti e dei contenuti, e questo potrebbe influenzare decisioni future sui palinsesti.

Sui social e tra gli addetti ai lavori la discussione è vivace: molti chiedono chiarimenti pubblici sul rifiuto e rinnovano il confronto sui confini della libertà artistica nelle televisioni commerciali. Fiorello non ha svelato il nome dell’ospite coinvolto, lasciando spazio a speculazioni ma mantenendo al centro il tema dei rapporti tra artisti e aziende. Nei prossimi giorni, ogni comunicazione ufficiale da parte di Mediaset o di altri protagonisti darà forma ai prossimi sviluppi e potrà chiarire se si tratta di un caso isolato o di una questione più sistemica.