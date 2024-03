Nel corso dell’ultima puntata di VivaRai2, Fiorello ha replicato a Piergiorgio Giacovazzo, il giornalista del Tg2 che si è reso protagonista di un fuorionda imbarazzante sulla figlia dello showman siciliano.

Fiorello replica al giornalista del Tg2 dopo il fuorionda su sua figlia

Dopo il fuorionda di Piergiorgio Giacovazzo, Fiorello non è riuscito a restare in silenzio. Il giornalista del Tg2 si è permesso di tirare in ballo sua figlia Angelica e merita una replica. Il tutto, neanche a dirlo, è andato in scena nel corso dell’ultima puntata di VivaRai2.

La replica di Fiorello a Piergiorgio Giacovazzo

Fiorello ha dichiarato:

“Lì per lì ci sono rimasto un po’ male, c’è di mezzo una ragazza. Ma tutto è bene ciò che finisce bene. Mi ha chiesto scusa ma non c’era nemmeno bisogno. […] Piergiorgio aveva detto ‘questa’. Mia figlia si chiama Angelica Fiorello Questa. Se disgraziatamente danno Sanremo a mia figlia e lo fa insieme a Morgan, a me tocca andare a Sanremo. Puoi dire di no a tua figlia? Ci siamo chiariti, i fuorionda capitano”.

Fiorello: il finto fuorionda è esilarante

Dopo la replica, Fiorello si è lasciato andare ad un finto fuorionda esilarante. Mentre lancia un ‘servizio’ in sottofondo si sente la sua voce che esclama: