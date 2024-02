Consolato USA sotto attacco a Firenze: lanciate due molotov

L’attacco è avvenuto nella notte, precisamente alle 4, a Firenze. Sono state lanciate due molotov contro il consolato degli Stati Uniti. Attacco che non ha registrato danni a cose o persone ma al momento i carabinieri sono impegnati ad analizzare i filmati delle telecamere per risalire agli autori del gesto.

Molotov a Firenze contro il consolato USA

Si indaga su quanto accaduto nella notte a Firenze dove due molotov sono state lanciate contro il consolato degli Stati Uniti. Stando a quanto emerso alcune persone avrebbero lanciato le bottiglie incendiarie che hanno colpito l’asfalto senza causare quindi danni né a strutture o oggetti e nemmeno a persone.

I carabinieri sono intervenuti poco dopo essere stati allertati dalla vigilanza ed adesso stanno lavorando per trovare i colpevoli del gesto anche tramite l’aiuto delle immagini delle telecamere che sono già state prelevate. Mentre le forze dell’ordine sono impegnate a visualizzare i filmati è già stata allertata la procura di Firenze.

Le prime ricostruzioni

Il consolato USA a Firenze si trova in lungarno Vespucci e l’edificio è protetto e vigilato da molti anni e tutto è organizzato per tenere a distanza anche il traffico di veicoli proprio per evitare disordini ed attacchi. Solo il lato che si affaccia sul fiume Arno è pedonale, ciò potrebbe suggerire che chi ha lanciato l’attacco potrebbe aver agito da una strada traversa e a una distanza tale da non raggiungere l’edificio ma anche di non farsi riconoscere.