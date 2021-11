Fitness, moda e bellezza: la ricetta vincente dell’influencer Eva Menta

Fitness, moda e bellezza: è importante imparare ad amarsi e ad apprezzare l’immagine che vediamo ogni giorno riflessa nello specchio.

E’ importante imparare ad amarsi e ad apprezzare l’immagine che vediamo ogni giorno riflessa nello specchio. Il mondo moderno può essere infatti una giungla e siamo chiamati ad essere il punto di riferimento di noi stessi. Ci sono persone affermate, sia nel mondo dei social che in ambito fashion, sempre pronte a supportarci in questo percorso di consapevolezza. Tra queste c’è senza dubbio la modella e influencer Eva Menta: nata il 6 Ottobre 1994 e con una schiera di oltre 3 milioni di follower su Instagram. Da appassionata di fitness e di moda si è trasformata ben presto nell’imprenditrice di se stessa, mettendo in mostra la sua passione per le tematiche della bellezza e della salute sui social sfoggiando un fisico perfetto.

Moda, viaggi e shopping: il successo è questione di grandi passioni

Queste passioni si intrecciano inoltre con l’amore per i viaggi e lo shopping, che consentono alla fashion influencer di arricchire e aggiornare continuamente l’offerta di contenuti sulle sue pagine digitali. Le fashion blogger come Eva Menta, proprio attraverso le vetrine del web, si occupano di parlare delle ultime tendenze in passerella postando immagini accattivanti con i look del proprio quotidiano. Sanno dare consigli sulla moda del momento, in base alla stagione dell’anno o alle ultime tendenze, orientando il gradimento degli utenti durante lo shopping. L’obiettivo di queste professioniste digitali è appunto quello di intercettare il più ampio gradimento da parte delle persone in Rete, stabilendo con loro un legame empatico e di fiducia. Punto focale è poi il rapporto che si instaura con le aziende di abbigliamento e calzature ma anche cosmetica e non solo. Eva Menta è una star sia su Instagram che su altri canali popolari come Telegram e Twitter: lo spettro d’azione del suo lavoro cresce di giorno in giorno, così come la sua popolarità anche a livello internazionale.

L’importanza di amare il proprio corpo nel mondo moderno

Fin dall’inizio della sua carriera imprenditoriale Eva Menta ha percepito e messo a frutto la grande inclinazione per tutto ciò che è arte e creatività. Con il trascorrere del tempo ha poi raggiunto un traguardo importante, quello di diventare un’affermata modella. E’ entrata in questo scintillante e complicato settore dalla porta principale, forte del suo ampio seguito e del suo fisico statuario attraverso il quale lancia anche un messaggio positivo all’universo femminile. Il fatto di amare il proprio corpo è una delle più importanti chiavi per il successo e per il continuo miglioramento personale e attitudinale. Arrivando ad eccellere nel contesto del fashion business, la modella italiana alta 1 metro e 75 con gli occhi neri è sempre più richiesta sul mercato. Fisico da urlo e capelli biondi, il suo lavoro è animato dal suo modo di essere frizzante e affascinante. Molti brand di moda l’hanno scelta e continuano a farlo per la sua capacità di ‘dialogare’ con gli utenti online, tramite le piattaforme social. Il fatto di aver intercettato questo ampio gradimento le ha permesso di lavorare con importanti agenzie a livello internazionale.