Nella giornata di oggi, domenica 8 settembre, sono rientrati in Italia i primi connazionali che sono riusciti a fuggire da Israele, il Paese di Benjamin “Bibi” Netanyahu che ha dichiarato lo stato di guerra dopo gli attacchi di Hamas di ieri.

Tornati i primi italiani dall’Israele: “Abbiamo avuto paura”

Il gruppo di connazionali è riuscito a lasciare il Paese con un volo atterrato la scorsa notte, a pochissime ore dall’inizio delle rappresaglie, con un volo atterrato presso l’aeroporto romano di Fiumicino e partito dall’aeroporto di Tel Aviv. A bordo del volo lavoratori ma anche turisti che in questi giorni si trovavano nel Paese per qualche giorno di vacanza che si è trasformato all’improvviso in un vero e proprio incubo.

Uno dei passeggeri del volo atterrato a Fiumicino, raggiunto dai cronisti di TgCom presenti sul posto ha commentato: “È suonata la sirena anche in aeroporto, durante l’imbarco, il decollo, abbiamo avuto paura”.

Nessun italiano coinvolto negli attacchi

Nel frattempo la Farnesina ha tenuto a precisare che non ci sono per fortuna italiani feriti o dispersi nel Paese dopo gli attacchi di Hamas. Israele, tuttavia, ha nel frattempo aggiornato il bilancio ufficiale dei morti , che potrebbe essere destinato ad aumentare nelle prossime ore: si parla per ora di almeno 600 vittime.