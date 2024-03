Flavio Briatore è rimasto vittima di truffa. Qualcuno gli ha rubato l’identità con un trucco informatico per mandare messaggi ad alcune donne, dello spettacolo e non.

Flavio Briatore vittima di una truffa: usata la sua immagine

Flavio Briatore è stato truffato. Uno degli imprenditori italiani più famosi al mondo è rimasto vittima di una truffa. La sua carriera è ricca di successi ma anche di guai giudiziari e processi. L’imprenditore ha dichiarato di essere stato vittima di una truffa online e si è presentato in Questura a Milano con lo staff di Crazy Pizza per denunciare un raggiro subito con i dati anagrafici.

Flavio Briatore vittima di una truffa: cosa è successo

Qualcuno ha rubato l’identità di Flavio Briatore e con un trucchetto informatico ha inviato messaggi a giovani ragazze, dello spettacolo e non, con il suo numero di telefono, invitandole al ristorante e chiedendo foto senza veli o in atteggiamenti compromettenti. L’accaduto è stato rivelato dal settimanale Chi. Flavio Briatore per il momento non ha commentato pubblicamente l’accaduto. Il colpevole è stato individuato e dovrà rispondere di diversi reati.