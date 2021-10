Flaza eliminata da Amici? Cos’è successo

Flaza, giovane concorrente di Amici di Maria De Filippi, è stata eliminata dal talent show.

Flaza potrebbe essere una delle nuove concorrenti eliminate da Amici di Maria De Filippi. Lorella Cuccarini sarebbe andata su tutte le furie.

Flaza eliminata da Amici?

Nelle ultime puntate di Amici di Maria De Filippi, la concorrente Flaza era stata sospesa dalla professoressa Lorella Cuccarini, delusa per alcuni dei suoi atteggiamenti. “Eliminarti ora per me sarebbe un fallimento.

Vuoi fare questo mestiere? Dimostralo. Dipende da te. Ho deciso di toglierti il telefono perché è una distrazione. La maglia la tengo ancora io. Questo atteggiamento non è quello giusto per andare avanti. Non soltanto qui, ma anche fuori da Amici. Come pensi di essere credibile sul palco se non sei coerente nella vita?”, aveva tuonato l’insegnante. A seguire sembra che Flaza non si sia recata alla prova costume con gli altri concorrenti e che, per questo, Lorella Cuccarini abbia deciso di eliminarla definitivamente dalla competizione.

Flaza: la sospensione

Anche quando era stata sospesa dall’insegnante Flaza non aveva reagito bene e aveva scaricato la colpa sui filmati che erano stati mostrati ad Amici: “Non mi rode per la maglia che mi è stata sospesa, mi rode più per me, perché io non sono questo. Hanno fatto vedere solo alcune cose che non mi appartengono, quindi mi dispiace ma io non ci sto. Questo è quello che poi fanno vedere ai professori, e poi Rudy mi viene a dire che sto buttando il mio percorso alle ortiche, quando non è così“, aveva dichiarato la ragazza.

Flaza: chi è

Flaza è una cantante originaria di Fregene. Il suo vero nome è Flavia Zardetto e ha esordito nel mondo della musica giovanissima: dopo un contratto con la Honiro Rookies (che ha prodotto il suo primo singolo), il 19 settembre 2021 si è presentata ad Amici con il suo inedito Malefica. Il suo temperamento ribelle e sopra le righe le era valso la bocciatura all’ultimo anno di liceo e la giovane ha deciso di concentrare tutta sé stessa nella musica per cercare di dimostrare alla sua famiglia il suo valore:

“Ci tengo a far capire a chi mi ascolta quanto sia importante la determinazione, anche se alla mia età è molto difficile fare scelte e avere le idee chiare; io sono riuscita a metterle a nudo nel testo di piccola peste, che rappresenta il mio alter ego.

Sarò entusiasta di portare sempre tematiche innovative nella musica, so di poter cambiare qualcosa e “trasgredire” di questi tempi è il verbo che più si avvicina alla parola cambiamento”, aveva detto.