Flora Canto è intervenuta nella polemica che ha investito il marito Enrico Brigano. A quanto pare, il profilo social dell’attore è stato hackerato e lui non ha mai insultato il cantante neomelodico Mario Forte.

Flora Canto difende il marito Brignano dalla polemica

Nelle scorse ore, il nome di Enrico Brignano è finito in tendenza per aver offeso il cantante neomelodico Mario Forte. Nello specifico, sotto ad un video dell’artista napoletano è apparso un commento scioccante scritto proprio dall’attore e comico. Flora Canto, visto il caos, ha deciso di intervenire per prendere le difese del marito.

La difesa di Flora Canto

Flora Canto, via social, ha scritto:

“Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è accaduto! Ma Enrico non ha mai scritto quel commento… figurati che al nostro matrimonio la mia sorpresa era avere ospite Sannino, perché noi amiamo la musica napoletana con tutti i loro cantanti! Quindi appena avremo capito cosa è accaduto e se hanno hackerato il suo profilo sarai il primo a saperlo! Ti mando anche un video e spero che tu lo veda subito. Enrico ha fatto oggi un lungo viaggio e sta facendo scalo in Spagna. Lui non è assolutamente al corrente di quello che è successo e che stanno scrivendo adesso”.

Flora Canto ed Enrico Brignano amano la musica napoletana

La Canto ha concluso: