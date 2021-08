Flora Canto, il post partum difficile: cos’è successo

Flora Canto ha confessato dettagli e retroscena del suo post partum, che non è stato particolarmente semplice.

Il 20 luglio 2021 Flora Canto ha dato alla luce il suo secondo figlio, Niccolò. La compagna di Enrico Brignano ha svelato le difficoltà da lei vissute durante il suo post partum.

Flora Canto: il post partum

Il piccolo Niccolò è nato con un cesareo programmato a Roma e Flora Canto ha confessato che in seguito alla nascita del bambino avrebbe avuto delle problematiche. “Mi sono fatta dare una mano per i primissimi giorni da una puericultrice che mi ha aiutato a impostare il corretto ritmo del sonno e dell’allattamento (…) Lui sembra averne beneficiato, anche io”, ha dichiarato la compagna di Enrico Brignano, che ha ammesso di aver vissuto un post partum “turbolento, con forti dolori e febbre alta“.

Nel 2017 Flora Canto e Brignano erano diventati genitori della loro prim afiglia, Martina, ma Flora Canto ha confessato di aver vissuto il suo post partum in maniera molto diversa: “Forse il mio corpo è cambiato, forse perché ho quasi cinque anni di più. Ma la forza dell’amore che provi per i figli ti fa superare ogni cosa”, ha dichiarato.

Flora Canto: la prima foto dopo il parto

Dopo la nascita del piccolo Niccolò Flora Canto ha mostrato il suo corpo alle sue fan, che ha invitato a rispettare se stesse senza cercare di superare i propri limiti.

“Sappiate che ognuna di noi ha il suo personale tempo di recupero.. prendetevelo! Solo il vostro corpo vi dirà cosa fare e quando farlo! Nessuna fretta.. siete stanche e vulnerabili! Non siamo Wonder woman, siamo umane e pertanto il post parto per ognuna di noi è soggettivo, doloroso e non sempre facile, si può dire senza vergogna”, ha scritto nel suo post via social.

Flora Canto: il cesareo

Il secondo figlio di Flora Canto e Brignano è nato con un parto cesareo programmato.

La stessa Flora Canto ha confessato di aver deciso per questa opzione insieme al suo ginecologo, che l’avrebbe consigliata in questo modo dopo un primo parto complicato. Oggi Flora Canto ed Enrico Brignano sono più felici che mai per l’arrivo del piccolo Niccolò e i due hanno confessato che dopo la nascita del loro secondo figlio avrebbero iniziato a pensare anche ai loro fiori d’arancio. Sarà vero? I fan sperano proprio di sì!