Fogli e Michetti a Sanremo dopo le espulsioni per bestemmie: i dettagli

Riccardo Fogli e Silvano Michetti saranno entrambi a Sanremo 2023 dopo i casi delle presunte bestemmie pronunciate in diretta.

Amadeus ha annunciato il ritorno dei Pooh a Sanremo e ovviamente con il resto della band sarà presente anche Riccardo Fogli, recentemente espulso dal GF Vip per un caso di bestemmia in diretta tv.

I Pooh a Sanremo

I Pooh si esibiranno al Festival di Sanremo 2023 e la notizia è stata annunciata dallo stesso direttore artistico della kermesse, Amadeus. Con la band sarà presente il cantante Riccardo Fogli, che ha recentemente fatto parlare di sé per il caso di una presunta bestemmia pronunciata in diretta tv al GF Vip di Alfonso Signorini. Un caso simile ha visto protagonista anche Silvano Michetti, che pure sarà a Sanremo con i Cugini di Campagna.

I vertici Rai e Amadeus non hanno menzionato le due vicende che hanno recentemente visto protagonisti i due cantanti e che, a quanto pare, sembra ci sia la volontà di archiviare velocemente.

I Pooh si ritroveranno sul palco del Teatro Ariston per un medley dei loro successi e ovviamente renderanno omaggio a Stefano D’Orazio, il componente dello storico gruppo scomparso nel 2020 a causa del Coronavirus.

Le repliche di Fogli al caso Bestemmia

Come Silvano Michetti anche Riccardo Fogli si è difeso dall’accusa di aver pronunciato una bestemmia in diretta al GF Vip e dopo la sua espulsione ha dichiarato:

“La Madonna è mia madre. Io sono un uomo imperfetto e senza un grande talento né una grande cultura, sbaglio strada pure se ho il navigatore. Ogni volta che sono in difficoltà mi faccio il segno della croce e chiedo aiuto ‘mammina aiutami’. Madonna è l’impersonificazione di mia madre”.

La vicenda ovviamente non ha mancato di generare bufere in rete, ma sulla questione non ci sono stati ulteriori sviluppi.