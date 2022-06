Foo Fighters, annunciato due concerti tributo per il batterista Taylor Hawkins

I Foo Fighters hanno comunicato ufficialmente di aver fissato le date di due concerti tributo dedicati alla memoria del batterista Taylor Hawkins.

I Foo Fighters hanno comunicato ufficialmente di aver fissato le date di due concerti tributo dedicati alla memoria del batterista Taylor Hawkins.

I Foo Fighters hanno annunciato di aver organizzato due concerti in onore del defunto batterista Taylor Hawkinks.

L’iniziativa è stata promossa in accordo con la famiglia del musicista tragicamente e prematuramente scomparso.

Secondo quanto indicato dalla band, i due concerti si terranno rispettivamente il 3 settembre 2022 presso il Wembley Stadium di Londra, nel Regno Unito, e il 27 settembre 2022 presso il The Kia Forum di Los Angeles, negli Stati Uniti d’America.

Nel corso dei due concerti, è stato comunicato che, insieme alla band, saranno presenti sul palco in qualità di ospiti anche molti musicisti la cui identità non è ancora stata resa nota.

Il doppio appuntamento in memoria del batterista Taylor Hawkins è stato svelato dai Foo Fighter tramite un post su Instagram che riporta il seguente messaggio: “Per il nostro caro amico, per il nostro tosto compagno di band, per il nostro amato fratello… i Foo Fighters e la famiglia Hawkins vi propongono i concerti tributo a Taylor Hawkins”.

L’iniziativa dei Foo Fighters è stata commentata dalla moglie di Taylor Hawkins, Alison, che ha scritto:

I miei più sentiti ringraziamenti e ammirazione vanno alla community dei FOO FIGHTERS e a tutto l’amore che ognuno di voi ha mostrato per il nostro amato Taylor. Il vostro affetto è stato di immenso conforto per me e la mia famiglia in questo momento di inimmaginabile dolore.

Da moglie di Taylor e a nome dei nostri figli, voglio condividere con voi quanto per lui fosse importante dare il meglio ad ogni concerto. Per Taylor era un onore far parte dei FOO FIGHTERS e ogni minuto dei 25 anni che ha trascorso con la band, ha sempre saputo di ricoprire il ruolo dei suoi sogni. Noi consideriamo ogni membro della band e del team come parte della nostra famiglia.

Lo spirito affettuoso di Taylor e la sua passione per la musica vivranno per sempre tramite le collaborazioni che ha avuto con i musicisti con cui ha suonato e nelle canzoni che ha contribuito a creare.

Ora sta a noi celebrare la sia vita e l’eredità musicale che ci ha lasciato.

Grazie ancora a tutti per l’affetto e il supporto. Taylor vi voleva bene e anche noi ve ne vogliamo.

Alison Hawkins.