Pirelli si è aggiudicata il contratto per rimanere come fornitore unico di pneumatici di Formula 1 dal 2025 al 2027, con l’opzione di un ulteriore anno.

Ad inizio anno, il produttore italiano di pneumatici ha affrontato l’opposizione del marchio giapponese Bridgestone. La FIA, ha proposto entrambi i fornitori come idonei e la F1, guidata dall’amministratore delegato Stefano Domenicali, ha preso la decisione finale concludendo un accordo commerciale con Pirelli. Alla domanda sul perché l’azienda milanese si sia aggiudicata l’appalto rispetto a Bridgestone, Domenicali ha risposto: “Come sempre qualcuno deve fare una scelta e credo che tutti i parametri siano legati, ovviamente, alla parte tecnica con la FIA, che è assolutamente rilevante, e dall’altra parte abbiamo il dovere di lavorare sulla parte commerciale”.

Nuovi obiettivi per il futuro

Pirelli e la F1 continuano la loro unione, iniziata nel 2011. In un comunicato che conferma la notizia, la FIA ha dichiarato che Pirelli si è posta l’obiettivo di produrre pneumatici “progettati per garantire un ampio raggio d’azione, ridurre al minimo il surriscaldamento e avere un basso degrado, creando al contempo la possibilità di variare la strategia”. Il contratto riguarda anche gli accordi di fornitura di pneumatici con la Formula 2 e la Formula 3. “Siamo lieti di estendere la nostra presenza in Formula 1 e negli altri campionati collegati“, ha dichiarato il CEO Marco Tronchetti Provera.

Problemi ai pneumatici in Qatar

L’estensione del contratto come Global Tyre Partner arriva a pochi giorni dal Gran Premio del Qatar, durante il quale è stato segnalato un problema ai pneumatici, che ha portato ad una modifica del weekend. La seconda edizione del mondiale, infatti, è stata funestata da problemi organizzativi. Sebbene abbia incoronato Max Verstappen campione del mondo, la gara organizzata a Losail ha dovuto fronteggiare le lamentele dei piloti e dei loro team. Al termine delle sessioni di prove e qualifiche del venerdì, si è scoperto che il contatto ripetuto e prolungato con alcuni vibratori della pista stava causando tagli nei pneumatici Pirelli, utilizzati dalle monoposto. Problemi di foratura erano già stati riscontrati durante la prima edizione dell’evento qatariota, nel 2021. La FIA ha seguito i dovuti controlli, rivedendo il programma di gara.