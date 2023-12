Da giorni, ormai, si parla di una presunta gravidanza di Francesca Cipriani. La showgirl ha rotto il silenzio, svelando se è davvero incinta del primo figlio dal marito Alessandro Rossi. La famiglia si allargherà?

Francesca Cipriani è incinta? La showgirl rompe il silenzio

Intervistata da Tag24, Francesca Cipriani ha rotto il silenzio sulla sua presunta gravidanza. E’ davvero incinta del marito Alessandro Rossi? L’ex Pupa ha candidamente ammesso che sogna di diventare madre, ma per il momento non c’è nessun bebè in arrivo. Ha dichiarato:

“Speriamo di diventare presto genitori, saremo entrambi due super genitori. Penso che sarò una mamma premurosa, attenta e coccolona. Non vediamo l’ora”.

Francesca Cipriani non è incinta ma spera di diventare mamma

Al momento, Francesca non è incinta. Lei e Alessandro si sono follemente innamorati e sperano di diventare genitori il prima possibile. In merito al marito, sposato nel 2022, ha dichiarato:

“Siamo troppo felici di esserci incontrati e trovati in tutto. Siamo due anime gemelle. Il giorno del nostro matrimonio è stato tutto bellissimo solo che è volata quella giornata, vorremmo tornare indietro per poterla rivivere ancora”.

Il sogno nel cassetto di Francesca Cipriani

La Cipriani, oltre al sogno di diventare mamma, spera di poter partecipare ad un reality in compagnia di Alessandro. Ha dichiarato:

“Mi piacerebbe fare un reality insieme a mio marito, anche il GF perché no. Credo che sarebbe davvero molto divertente”.

Parlando dell’attuale edizione del Grande Fratello, ha ammesso: