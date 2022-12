Francesca Cipriani: lo sfogo dopo le nozze con Alessandro

Francesca Cipriani: alcuni ex compagni del Gf Vip non sono andati al suo matrimonio.

Francesca Cipriani si è sfogata dopo il matrimonio con il suo amato Alessandro Rossi.

Alcuni ex compagni del Grande Fratello Vip non si sono presentati al suo matrimonio. Stiamo parlando di Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini. Dov’è dunque il problema? Ebbene, la 38enne ha spiegato di essere stata ferita da alcune persone che hanno insinuato come alcuni degli invitati avrebbero snobbato le nozze. Francesca ha spiegato che le cose non stanno così. Cipriani e Rossi si sono sposati presso la basilica di San Bartolomeo all’Isola di Roma.

Signorini avrebbe dovuto svolgere addirittura il rulo di testimone. Ma cosa è successo dunque?

Alfonso Signorini si è giustificato

Signorini ha giustificato la sua assenza alle nozze di Francesca e Alessandro spiegando di aver dovuto assurgere a un importante impegno di lavoro. Cipriani sarebbe stata informata della cosa. Miriana Trevisan, invece, non avrebbe preso parte al matrimonio per motivi di salute. Francesca ha infine reso noto cosa l’ha fatta realmente soffrire.

La verità di Francesca Cipriani

Intervistata a Chi, Francesca Cipriani ha detto la sua verità sull’assenza degli invitati al matrimonio: “Se c’è qualcosa che mi ha ferito? Hanno scritto che alcuni degli invitati hanno snobbato il matrimonio, ma non è così. Alcuni erano impossibilitati a partecipare a causa del Covid o dell’influenza”. La 38enne ha confermato come di essere stata informata dell’assenza di Signorini dieci giorni prima le nozze.