GF Vip, Sarah trova un messaggio nel suo beauty: il mittente la delude

Risveglio criptico al GF Vip per Sarah Altobello.

La Vippona ha trovato un messaggio misterioso nel suo beauty e ha iniziato ad indagare sul mittente. Quando ha scoperto la sua identità, però, è rimasta delusa.

GF Vip: Sarah trova un messaggio nel suo beauty

Appena sveglia, Sarah Altobello si è recata in bagno per la solita beauty routine. Ad un certo punto, la Vippona ha trovato un messaggio misterioso tra le sue cose. “Mi pensavi? Buongiorno“, recita il biglietto. La sosia di Melania Trump è apparsa molto emozionata e ha iniziato ad indagare per scoprire il mittente.

Sarah emozionata per il messaggio anonimo

In cucina, davanti a Wilma Goich, Alberto De Pisis e Oriana Marzoli, Sarah ha esclamato:

“Ho un ammiratore anche io, allora”.

La cantante, sorpresa, ha risposto: “Che carino“. Quasi tutti, compresa la Altobello, hanno pensato che il mittente fosse Attilio Romita.

Di diverso parere Oriana, che ha immediatamente individuato Nikita come autrice del gesto simil romantico.

La reazione di Sarah davanti alla scoperta del mittente

Davanti alla rivelazione della Marzoli, Sarah è apparsa molto delusa e ha esclamato:

“Con i sentimenti non si gioca“.

Nikita, messa spalle al muro, non ha potuto fare altro che ammettere: “Si ero io“. Perché ha tirato questo colpo basso alla Altobello? Al momento, non è dato saperlo.