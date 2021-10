Francesca Cipriani, la verità sull’amico di Tina Cipollari: “L’ho diffidato!”

Francesca Cipriani ha confessato di aver avuto dei dissapori con un amico di Tina Cipollari che sarebbe arrivata a diffidare.

Nella casa del Grande Fratello Vip Francesca Cipriani ha confessato un inaspettato retroscena riguardante un amico di Tina Cipollari.

Francesca Cipriani: l’amico di Tina Cipollari

Nei giorni scorsi Francesca Cipriani si è trovata a dover smentire le voci riguardanti una presunta liaison tra il suo fidanzato, Alessandro Rossi, e Soleil Sorge (che pure ha smentito simili indiscrezioni).

A seguire la Cipriani ha svelato che il “contatto” tra la ditta di Alessandro Edile (che lavora nel campo edile) e l’influencer sarebbe stato un amico dell’opinionista Tina Cipollari con cui lei avrebbe litigato durante l’estate.

“Il mio fidanzato c’ha una impresa edile. Se ha fatto i lavori a Soleil? No ragazzi, gli ha fatto il preventivo e i documenti, ma non è successo tra lui e Soleil, ma tramite un amico in comune, una persona.

Ripeto che si tratta di una mail formale, quelle classiche con i preventivi dove c’è scritto ‘Salve le comunico’. (…) Alla mail ci è arrivata una persona che lo sapeva, quella stessa persona di Tina Cipollari con cui ho litigato questa estate. Questo qui è pazzo, è cattivo. Non ha accettato il fatto che io non ho voluto essere più amica sua l’ho diffidato prima di entrare e si sta sfogando tramite terzi”, ha dichiarato Francesca Cipriani.

Francesca Cipriani: la diffida

La showgirl ha anche rivelato di aver diffidato l’amico di Tina Cipollari che, a quanto pare, avrebbe scritto delle cose su di lei per Dagospia. “Lui è amico di quello che scrive su Dagospia, è amico stretto mi ha fatto uscire anche un articolo bruttissimo anche quest’estate sul mio compleanno che faceva schifo e c’erano tutti morti di fama. Delle robe molto spiacevoli. Infatti io ho capito subito della mail a cosa si riferivano (…) Quell’insulto non arriva dalla mente di Tina.

Lei mi ha riempita di complimenti e non è lei quindi. So che ci sono persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male. E quindi sicuramente le hanno detto di fare questo.”

Francesca Cipriani: il fidanzato

Nel frattempo nella casa del GF Vip Francesca Cipriani ha avuto modo di incontrare il suo fidanzato, Alessandro Rossi, con cui da alcuni mesi fa coppia fissa e con cui sembra intenzionata a fare sempre più sul serio.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.