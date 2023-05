Francesca Fagnani: "Il primo bacio a Mentana? In ascensore"

Francesca Fagnani è legta da 10 anni al celebre giornalista Enrico Mentana, e per la prima volta ha confessato alcuni retroscena sulla loro storia d’amore e la sua opinione sulle relazioni sentimentali.

Francesca Fagnani: la storia con Enrico Mentana

Oggi Francesca Fagnani sembra aver trovato la serenità e a Vanity Fair lei stessa ha raccontato alcuni dettagli e retroscena sulla sua vita privata, e in particolare sul suo legame con Enrico Mentana. Alla domanda “chi ha baciato per primo chi”, la conduttrice ha risposto: “Lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato”. A seguire Francesca Fagnani ha confessato la sua opinione sull’amore e ha detto: “Io faccio fatica a credere nell’amore per sempre. Come si fa a desiderare la stessa persona negli anni, addirittura per sempre? Quando l’amore va bene cade, si trasforma. Quando va male ci si lascia subito o ci si lascia dopo”.

Lei ed Enrico Mentana sono legati da 10 anni e il celebre giornalista ha avuto 4 figli dalle sue precedenti relazioni. Oggi tutti e quattro hanno un ottimo rapporto con Francesca Fagnani che, invece, non ha avuto figli. “Diciamo che non sono venuti e non me la sono mai sentita di insistere. Evidentemente non era un’esigenza così pressante per me. Deve essere una grande gioia, ma non penso sia l’unico modo per realizzarsi. Non ho rimpianti”, ha dichiarato.