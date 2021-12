Francesca Ferragni è incinta: l’annuncio via social

La sorella di Chiara Ferragni, Francesca, ha annunciato via social di essere incinta del suo primo figlio.

Francesca F>erragni, sorella maggiore di Chiara Ferragni, è incinta del suo primo figlio. La notizia è stata annunciata dall’influencer via social.

Francesca Ferragni è incinta

Con un ironico post via social Francesca Ferragni, sorella maggiore di Chiara Ferragni, ha annunciato che presto diventerà madre del suo primo figlio.

“Non solo panettoni”, ha scritto la sorella maggiore della famosa influencer postando una foto in cui si vede il fidanzato, Riccardo Nicoletti, baciarle la pancia. “Una notizia stupenda”, ha dichiarato Chiara Ferragni, condividendo a sua volta la notizia con i suoi fan. Molto presto dunque Leone e la piccola Vittoria avranno un cuginetto o una cuginetta.

Francesca Ferragni: la gravidanza

Francesca Ferragni è alla 14esima settimana di gravidanza e per tanto il suo bambino dovrebbe nascere durante la primavera del 2022.

Al momento non ha fatto sapere se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia e in tanti tra i suoi fan sui social non vedono l’ora di saperne di più. Per nonna Marina e nonno Marco Ferragni, si tratterà del terzo nipotino.

Francesca Ferragni: la gioia sui social

Ovviamente la notizia della gravidanza di Francesca Ferragni è stata accolta con enorme gioia da parte di fan, amici e parenti.

Anche i genitori della ragazza e sua sorella Valentina non hanno potuto fare a meno di esultare alla notizia dell’arrivo di un altro bebè in famiglia e in tanti non vedono l’ora di sapere quando nascerà il bambino.

Per il momento sulla questione tutto tace e la notizia per il momento è stata accolta con gioia dai fan dei Ferragnez, in queste ore in apprensione per la famosa coppia (che è risultata positiva al Coronavirus e al momento si trova in isolamento domiciliare).

Chiara Ferragni svelerà qualche dettaglio in più sulla gravidanza di sua sorella Francesca? O sarà lei stessa a farlo?