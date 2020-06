Francesca, sorella della blogger Chiara Ferragni, si è laureata nella cucina di casa sua indossando giacca e ciabatte.

Francesca Ferragni, la sorella minore della blogger ed influencer Chiara, ha finalmente ottenuto la tanto agognata laurea e, vista l’emergenza sanitaria da Coronavirus, è stata costretta a rinunciare alla classica cerimonia universitaria. La ragazza ha infatti discusso la tesi in videochat dalla cucina della sua abitazione sfoggiando un look del tutto disimpegnato ed originale: ha infatti abbinato un abito giacca a delle comode ciabatte.

Francesca Ferragni si laurea: il look

Francesca Ferragni ha vissuto uno dei momenti più belli della sua vita in videochat. La sorella minore di Chiara ha terminato la scuola di specializzazione in Chirurgia Orale, ma ha dovuto discutere la tesi “a distanza” senza professori, strette di mano e applausi finali.

Francesca ha illustrato il suo lavoro alla commissione dalla cucina della sua abitazione e, sapendo di apparire in video esclusivamente a mezzo busto, ha pensato ad un look elegante ma solo per metà: ha scelto un abito giacca in total black con l’abbottonatura doppio petto, ha tenuto i capelli perfettamente in piega, ha curato il make-up dai toni naturali nei minimi dettagli e ha completato il tutto con delle semplici ciabatte.





Sebbene siano più comode dei tacchi, se la ragazza avesse dovuto discutere la tesi in ateneo, di sicuro non avrebbe rinunciato a delle classiche ed appariscenti scarpe alte. La discussione della tesi della Ferragni junior è stato immortalato proprio dalla moglie di Fedez, la quale nella didascalia delle Stories di Instagram ha definito la sorella (in inglese) “Il nostro piccolo genio”.

Sembra proprio che la pandemia abbia cambiato anche i look da laurea. Chissà se Francesca lancerà questa nuova moda?