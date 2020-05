La sempre attiva Chiara Ferragni ha pubblicato un commovente post su Instagram in ricordo di una persona per lei davvero speciale

Chiara Ferragni è senza dubbio l’influencer più seguita in Italia e una tra le prime in tutto mondo. Il suo profilo Instagram conta oltre 20 milioni di follower, a testimonianza di quanto la cremonese sia davvero molto amata dal suo pubblico. Stile, bellezza, semplicità e autoironia la contraddistinguono, come sanno bene i suoi tanti ammiratori che ogni giorno attendono con ansia i suoi post per essere sempre aggiornati su quello che fa.

Chiara Ferragni, post commovente

Sempre super attiva online, Chiara condivide praticamente tutto con i suoi sostenitori, dalle novità lavorative a quelle più familiari e intime con Fedez e il piccolo Leone. Non mancano poi i siparietti esilaranti col celebre marito, che hanno allietato soprattutto nell’appena trascorso periodo di lockdown da Coronavirus. Poco fa, ad ogni modo, l’imprenditrice lombarda ha voluto condividere un ricordo importante, postando uno scatto emozionante che ha colpito anche i suoi fan.

Chiara Ferragni ha dunque condiviso un post molto commovente che si rifà a un ricordo per lei indelebile. Si tratta per la precisione di due scatti del suo matrimonio, avvenuto il primo settembre del 2018 a Noto, splendida località siciliana. Nelle due foto che fanno parte del post, Chiara e Fedez ballano un lento, mentre si abbracciano estasiati sotto un addobbo luminoso nella spettacolare location. Le immagini davvero suggestive e toccanti hanno fatto emergere tutta la gioia e l’entusiasmo dei bellissimi sposi, mentre la didascalia “Amore mio” ha completato il dolcissimo messaggio dell’influencer.