Francesca Ferragni, vacanze in montagna con Edo: un dettaglio sul bimbo fa infuriare i fan.

Francesca Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti si stanno godendo le prime vacanze da genitori in montagna. Tutto perfetto, se non fosse per un dettaglio che ha fatto infuriare i fan. “Mi fa sanguinare gli occhi”, scrive un seguace: a cosa si riferisce?

Francesca Ferragni: vacanze in montagna con Edo

Niente caldo torrido al mare per Francesca Ferragni, il compagno Riccardo Nicoletti e il primogenito Edoardo. La famiglia ha scelto di trascorrere qualche giorno di completo relax in montagna, precisamente in Trentino Alto Adige. La sorella di Chiara, con fidanzato, bebè e cane al seguito, non ha dimenticato di mostrare ai fan alcuni dei suoi momenti quotidiani, tra passeggiate e poppate. Un dettaglio, però, ha fatto infuriare i seguaci.

Il dettaglio che fa infuriare i fan

Sia Francesca che Edoardo si sono immortalati mentre passeggiano in montagna trasportando il primogenito con il classico marsupio. Questo aggeggio destinato ai genitori consente di camminare senza dover trainare il passeggino e avere le mani libere. Cosa c’è di male? Assolutamente nulla, se non fosse che la Ferragni ha scelto un modello non adatto all’età del bambino. “Quel marsupio non ergonomico mi fa sanguinare gli occhi“, scrive una follower.

Un’altra seguace tuona: “Francesca per favore, proprio tu usa un marsupio adatto al bambino… non voglio suggerirti marchi… ma quello no, è deleterio per le anche“.

Francesca Ferragni non risponde alle critiche e persevera

Stando alle critiche arrivate alla Ferragni, sembra che il marsupio utilizzato per Edoardo non sia “ergonomico“. Il bimbo, nato lo scorso 21 giugno, è ancora troppo piccolo per ‘viaggiare’ con questo trasportino. “Non segue la fisionomia né del portato né del portatore, il bimbo si trova in una posizione non naturale che può danneggiare anche e schiena“: questa la spiegazione data da una fan pro marsupio ergonomico.

Francesca non ha replicato alle critiche ha continuato ad utilizzare l’oggetto del contendere.