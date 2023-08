Francesca Michielin è stata costretta ad annullare due concerti per alcuni problemi di salute. La cantante ha spiegato che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Francesca Michielin annulla due concerti: “Mi devo operare”

Francesca Michielin è stata costretta ad annullare due concerti a causa di alcuni problemi di salute. La cantante ha spiegato che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Lo ha annunciato lei stessa con un post su Instagram, un video in cui si è rivolta direttamente ai fan, spiegando il motivo per cui ha dovuto annullare due date e cercando di tranquillizzarli.

Francesca Michielin deve operarsi: l’annuncio

“Ciao, volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date. Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Per tutte le info e rimborsi potete rivolgervi a @vivoconcerti. Grazie della comprensione. Vi voglio bene!” ha dichiarato Francesca Michielin, spiegando direttamente ai suoi fan quello che è accaduto, senza entrare nei dettagli, ma cercando di tranquillizzarli.