Francesca Michielin cambia look: i capelli biondo platino

Francesca Michielin ha cambiato radicalmente il suo look e sui social ha conquistato i fan con la sua chioma biondo platino.

In vista del suo nuovo tour Francesca Michielin ha mostrato ai fan la sua nuova chioma bionda e ha fatto il pieno di like.

Francesca Michielin: il nuovo look

Aria di cambiamenti per Francesca Michielin: in vista del suo nuovo tour la cantante ha deciso di optare per un nuovo look e ha deciso di dare “un taglio netto” col passato.

Per l’occasione la cantante ha sfoggiato un caschetto biondo platino che dona eleganza e grinta al suo viso e ai suoi grandi occhi da cerbiatti. Sui social il nuovo look di Francesca Michielin ha fatto il pieno di like, e in tanti hanno lodato la bellezza della cantante, che già in passato ha dato prova di avere un occhio particolare verso la moda e lo stile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Francesca Michielin: il make up

Francesca Michielin ha sempre avuto un’attenzione particolare per il make up e per il look, e lei stessa ha confessato di trovare divertente curare questo lato di sé: “Mi diverte tutto ciò che è espressione creativa: in tour e durante le esibizioni live il trucco deve essere qualcosa che ti aiuta ad esprimerti, farti sentire a tuo agio, senza però mascherarti. Io carico spesso gli occhi, mi divertono ombretti, eyeliner, grafismi, colori.

Certo, l’immagine deve sempre essere strumentale al messaggio, mai sovrastarlo. E vale sul palco come per il make up che si utilizza tutti i giorni. Un po’ di tempo per il beauty comunque prima del palco mi rilassa: che bello quando mi massaggiano il contorno occhi”, ha dichiarato.

Francesca Michielin: l’amicizia con Fedez

Pochi mesi fa Francesca Michielin ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 insieme al rapper Fedez col brano Chiamami per nome (con cui sono arrivati secondi in finale). I due hanno ammesso di essersi “ritrovati” durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus, quando entrambi hanno iniziato a fare dirette social per intrattenere i fan e per inviare un messaggio di speranza. “Ci siamo ritrovati virtualmente lo scorso anno e, dopo l’emozione, abbiamo deciso di tornare a lavorare assieme”, aveva annunciato la cantante in vista della sua partecipazione alla kermesse. Oggi i due sono in ottimi rapporti e Francesca Michielin ha confessato di avere un’ottima amicizia anche con il rapper Fabri Fibra, suo confidente e storico amico.